Тренер «Каролины» Самсонов прокомментировал назначение Гончара в штаб «Ванкувера»

Тренер «Каролины Харрикейнз» по развитию нападающих, бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов прокомментировал назначение Сергея Гончара в новый тренерский штаб «Ванкувер Кэнакс».

«Если честно, рад за Сергея! Такой человек, как он, поможет в любом клубе. Мне кажется, хоть и на данный момент его обязанностью будет работа с защитниками, у него будет намного больше возможностей добавить в любых аспектах команды. Человеку с таким опытом побед в Кубке Стэнли, как игрок и ассистент тренера «Питтсбурга» (тем более он работал тогда с Джимом Рутерфордом, который сейчас является президентом «Ванкувера»), будут доверять больше.

Здорово, что нашим ребятам доверяют, и думаю, от этого у них только будет расти опыт. Понятно, что все ребята относительно недавно закончили играть, а тенденции в НХЛ меняются каждый год. Тренер постоянно учится как игрок, поэтому важно, что нашим специалистам доверяют. Стоит надеяться, что они будут помогать не только клубам НХЛ, но и также нашей сборной», — цитирует Самсонова ТАСС.

Отметим, что Гончар является на данный момент третьим российским специалистом, вошедшим в тренерский штаб клуба НХЛ. Помощником главного тренера «Нью-Джерси» работает Сергей Брылин, тренером вратарей «Сан-Хосе» — Евгений Набоков.

Напомним, Гончар вошёл в тренерский штаб «Ванкувера» после отставки с поста главного тренера клуба Брюса Будро и назначения Рика Токкета.