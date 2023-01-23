Иван Проворов забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Виннипег Джетс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. В составе «Филадельфии» единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Иван Проворов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Проворов забросил третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 13 результативных передач при коэффициенте полезности «-17».

Всего в регулярном чемпионате НХЛ Проворов провёл 498 матчей, в которых записал в свой актив 61 гол и сделал 144 результативные передачи при коэффициенте полезности «-18».