Гол Ивана Проворова не помог «Филадельфии» одержать победу в матче с «Виннипегом»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Уже на пятой минуте матча Аксель Юнссон-Фьелльбю открыл счёт. Спустя две минуты Кайл Коннор удвоил преимущество. А на 9-й минуте забил и Марк Шайфли.
На 19-й минуте один гол отыграл российский защитник Иван Проворов. Потом на 39-й минуте забил Кевин Хейз, а на 43-й минуте Хейз уже сравнял счёт. После у гостей забил Карсон Кульман на 49-й минуте. Итоговый счёт на табло установил Кевин Стенлунд на последней минуте игры.
Всего в регулярном чемпионате НХЛ Проворов провёл 498 матчей, в которых записал в свой актив 61 гол и сделал 144 результативные передачи при коэффициенте полезности «-18».
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