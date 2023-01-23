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Гол Ивана Проворова не помог «Филадельфии» одержать победу в матче с «Виннипегом»

Гол Ивана Проворова не помог «Филадельфии» одержать победу в матче с «Виннипегом»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Уже на пятой минуте матча Аксель Юнссон-Фьелльбю открыл счёт. Спустя две минуты Кайл Коннор удвоил преимущество. А на 9-й минуте забил и Марк Шайфли.

На 19-й минуте один гол отыграл российский защитник Иван Проворов. Потом на 39-й минуте забил Кевин Хейз, а на 43-й минуте Хейз уже сравнял счёт. После у гостей забил Карсон Кульман на 49-й минуте. Итоговый счёт на табло установил Кевин Стенлунд на последней минуте игры.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ Проворов провёл 498 матчей, в которых записал в свой актив 61 гол и сделал 144 результативные передачи при коэффициенте полезности «-18».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2023, понедельник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Юнссон-Фьелльбю (Диллон, Пионк) – 04:53 (5x5)   0:2 Коннор (Перфетти, Шмидт) – 06:14 (5x5)   0:3 Шайфли (Уилер, Элерс) – 08:31 (5x5)   1:3 Проворов (Типпетт, Йорк) – 18:39 (5x5)   2:3 Хейз (Кейтс, Деанджело) – 38:27 (5x4)   3:3 Хейз (Фрост, Деанджело) – 42:35 (5x4)   3:4 Кульман (Демело, Диллон) – 48:44 (5x5)   3:5 Стенлунд (Дюбуа) – 59:33 (en)
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