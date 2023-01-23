Вратарь «Бостона» Улльмарк — второй в истории НХЛ по скорости достижения 25 побед в сезоне

На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Бостон Брюинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.
Голкипер «Брюинз» Линус Улльмарк одержал 25-ю победу в 30 матчах сезона и стал вторым голкипером в истории НХЛ по этому показателю, сообщает пресс-служба лиги. Быстрее шведского вратаря добивался 25 побед только Тайни Томпсон. В сезоне-1929/1930 вратарь «Бостона» выиграл 25 из 29 матчей со старта регулярного чемпионата.
Отметим, что матч «на ноль» на Улльмарка записан не был, так как по ходу игры у него возникла проблема с лезвием конька и на две с половиной минуты его подменил Джереми Свейман.
В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс».
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