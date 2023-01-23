Тренер «Флориды» Морис рассказал о сроках восстановления Бобровского
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассказал о состоянии голкипера Сергея Бобровского и сроках его возвращения.
«Мы были обеспокоены, когда Бобровский получил травму, потому что никогда не знаешь, насколько это серьёзно. Но всё намного лучше, чем мы думали. Возможно, он вернётся на лёд в следующие выходные. Скорее всего, Сергей пропустит ещё два матча», — цитирует Мориса сайт НХЛ.
Напомним, Бобровский на третьей минуте матча с «Монреалем» (6:2) был заменён из-за повреждения. В нынешнем сезоне НХЛ российский голкипер принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 90 шайб с процентом отражённых бросков 89,7 и коэффициентом надёжности 3,24.
В следующем матче «Флорида» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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