Тренер «Флориды» Морис рассказал о сроках восстановления Бобровского

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассказал о состоянии голкипера Сергея Бобровского и сроках его возвращения.

«Мы были обеспокоены, когда Бобровский получил травму, потому что никогда не знаешь, насколько это серьёзно. Но всё намного лучше, чем мы думали. Возможно, он вернётся на лёд в следующие выходные. Скорее всего, Сергей пропустит ещё два матча», — цитирует Мориса сайт НХЛ.

Напомним, Бобровский на третьей минуте матча с «Монреалем» (6:2) был заменён из-за повреждения. В нынешнем сезоне НХЛ российский голкипер принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 90 шайб с процентом отражённых бросков 89,7 и коэффициентом надёжности 3,24.

В следующем матче «Флорида» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».