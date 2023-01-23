Форвард «Металлурга» Коростелёв: тренерский штаб абсолютно контролирует ситуацию

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелёв рассказал о последних матчах клуба.

«Как объяснить новогодний спад «Металлурга»? В принципе, «Металлург» неплохо идёт по дистанции чемпионата, мы в двух победах от первого места в конференции. Да, последнее турне по маршруту Сочи — Уфа — Омск — Новосибирск в плане результата не удалось. Хотя, на мой взгляд, последние три игры «Магнитка» показала качественный хоккей, создала много моментов. «Авангард» и «Сибирь» мы, в общем-то, переиграли, но сами себе привезли. Сейчас у нас будет небольшая пауза в чемпионате. Она пойдёт нам на пользу, физически и эмоционально немного перезагрузимся.

Спад всё-таки есть? Этот сезон — особенный, игры идут одна за другой, поэтому спада не избежала ни одна команда. Тут дело не в физике и не в психологии. 68 матчей — это круто, нужно стремиться в каждом выдать максимум, но не всегда это стопроцентно получается.

Слухи вокруг «Магнитки»? На слухи в прессе никакого внимания не обращаем. Вся концентрация у нас на хоккее, именно об этом внутри команды мы договорились.

Илья Воробьёв и его штаб нервничают? Тренерский штаб абсолютно контролирует ситуацию. Илья Петрович, его помощники много общаются с игроками, вносят корректировки. Всё в рабочем режиме», — цитирует Коростелёва Russia-Hockey.ru.

Клуб из Магнитогорска после 53 матчей набрал 66 очков и располагается на третьей строчке в таблице Восточной конференции.