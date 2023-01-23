Главный тренер сборной России по хоккею оценил назначение Сергея Гончара в «Ванкувер»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал про назначение Сергея Гончара тренером в «Ванкувер Кэнакс».
«Назначение Сергея Гончара в «Ванкувер» ожидаемо, разговоры об этом шли. Я ему написал, поздравил, ночь же была, так что пока не звонил. Они работали с Риком Токкетом в «Питтсбурге», хорошо друг друга знают, поэтому «химия» есть. Не просто ведь так они выигрывали вместе. Надеюсь, у Сергея получится исправить непростую ситуацию в «Кэнакс». Его тренерская работа в сборной России завершена? Получается, что на данный момент да. Рад за Гончара, ещё один российский тренер будет работать в НХЛ. Встанет ли он на лавку или будет просто трудиться в системе, будучи тренером по развитию защитников, – лучше узнать у самого Серёги», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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