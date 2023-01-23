Защитник «Ванкувера» Шенн — об увольнении Будро: игроки чувствуют, что подвели его

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Люк Шенн прокомментировал отставку Брюса Будро с поста главного тренера «косаток».

«Мы чувствуем, что подвели его. Он заслуживает лучшего. Ответственность лежит на нас, на игроках. Я уже много лет играю и очень часто сталкивался с тренерскими перестановками. В большинстве случаев команде нужна встряска, иногда бывает, что тренеры теряют раздевалку, но я не думаю, что в нашем случае это так.



Ребятам нравилось играть под его руководством. Мы хотели продолжать стараться, чтобы играть лучше, но накопилось слишком много поражений, к сожалению», — приводит слова Шенна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Будро на посту главного тренера «Ванкувера» сменил Рик Токкет, который стал 21-м главным тренером в истории клуба. Адам Фут был назначен помощником тренера, а Сергей Гончар стал тренером по развитию защиты.