Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: круче Кудашова только Мартемьянов, Козлов стремительно падает вниз

Рейтинг тренеров КХЛ: круче Кудашова только Мартемьянов, Козлов стремительно падает вниз
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (1)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
2 (6)Алексей Кудашов«Динамо» М
3 (4)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
4 (2)Сергей ФёдоровЦСКА
5 (5)Роман РотенбергСКА
6 (3)Игорь Ларионов«Торпедо»
7 (7)Михаил Кравец«Авангард»
8 (10)Вячеслав Буцаев«Витязь»
9 (13)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
10 (15)Вадим Епанчинцев«Амур»
11 (12)Игорь Никитин«Локомотив»
12 (9)Леонид Тамбиев«Адмирал»
13 (14)Илья Воробьёв«Металлург»
14 (11)Николай Заварухин«Автомобилист»
15 (8)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
16 (21)Андрей Скабелка«Барыс»
17 (18)Игорь Гришин«Спартак»
18 (19)Андрей Разин«Северсталь»
19 (20)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
20 (16)Анвар Гатиятулин«Трактор»
21 (17)Грег Айрленд«Куньлунь»
22 (-)Дмитрий КокоревХК «Сочи»
Восток КХЛ — просто фантастика! Такой плотности в таблице не было никогда Восток КХЛ — просто фантастика! Такой плотности в таблице не было никогда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023