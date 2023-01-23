Рейтинг тренеров КХЛ: круче Кудашова только Мартемьянов, Козлов стремительно падает вниз

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (1) Андрей Мартемьянов «Сибирь» 2 (6) Алексей Кудашов «Динамо» М 3 (4) Зинэтула Билялетдинов «Ак Барс» 4 (2) Сергей Фёдоров ЦСКА 5 (5) Роман Ротенберг СКА 6 (3) Игорь Ларионов «Торпедо» 7 (7) Михаил Кравец «Авангард» 8 (10) Вячеслав Буцаев «Витязь» 9 (13) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 10 (15) Вадим Епанчинцев «Амур» 11 (12) Игорь Никитин «Локомотив» 12 (9) Леонид Тамбиев «Адмирал» 13 (14) Илья Воробьёв «Металлург» 14 (11) Николай Заварухин «Автомобилист» 15 (8) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 16 (21) Андрей Скабелка «Барыс» 17 (18) Игорь Гришин «Спартак» 18 (19) Андрей Разин «Северсталь» 19 (20) Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 20 (16) Анвар Гатиятулин «Трактор» 21 (17) Грег Айрленд «Куньлунь» 22 (-) Дмитрий Кокорев ХК «Сочи»