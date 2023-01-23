Николишин: специалисты уровня Билялетдинова не могут так просто взять и уйти

Чемпион мира по хоккею, бронзовый призёр Олимпийских игр, президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин рассказал о возвращении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

«У Билялетдинова тот же состав, почти тот же тренерский штаб, но результаты противоположные? Неправда – это общие фразы. Билялетдинов здесь был с самого начала, он не руководил, а смотрел на всё сверху. У него была более ясная и чёткая картина, так как не было зависимости от результата. Когда Зинэтула Хайдярович спустился на тренерский мостик, багаж от Олега Валерьевича остался. Это никуда не девается. При этом происходят мелкие изменения, которые бывают удачными.

Удивился, когда Билялетдинов после трёх лет отдыха возглавил «Ак Барс»? С Зинэтулой Хайдяровичем мы общались и встречались. Он не раз высказывал, что уже всё, устал в какой-то мере. Не знаю, что в Казани сделали, чтобы его вернуть. Поэтому было огромное удивление, когда он вернулся. У меня в душе всегда было, что специалисты его уровня не могут так просто взять и уйти. Он слишком значимая фигура для хоккея. Мне как человеку хоккейному не хотелось, чтобы он растворился, не отдав всего и вся. Так что я искренне порадовался, когда он вернулся. Всё-таки у нас сильный пробел в тренерском цехе.

Что Билялетдинов изменил в игре команды? «Ак Барс» начал больше контролировать шайбу. Отсюда больше ответственности за действия на льду. И гол Радулова «Салавату» показывает, как изменилась игра защитников. В том эпизоде Юдин перехватил шайбу в своей зоне и команда убежала в нападение. Как он прочитал этот момент и выдвинулся вперёд!

Мне бы хотелось, чтобы Билялетдинов остался на следующий сезон», — цитирует Николишина «БИЗНЕС Online».

«Ак Барс» набрал 66 очков после 53 матчей и занимает пятое место в таблице Восточной конференции.