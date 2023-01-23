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Нападающий минского «Динамо» Варфоломеев внесён в список травмированных

Нападающий минского «Динамо» Варфоломеев внесён в список травмированных
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Форвард минского «Динамо» Павел Варфоломеев внесен в список травмированных, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

В регулярном чемпионате КХЛ нападающий сыграл в 39 матчах, набрал 23 (14+9) очка при показателе полезности «+1».

Также отмечается, что в списке травмированных клуба из Минска находятся Денис Мосалёв, Егор Клавдиев и Артём Демков.

Варфоломеев за карьеру в Континентальной хоккейной лиге сыграл 315 матчей, в которых забросил 71 шайбу и отдал 61 результативную передачу, набрав в общей сложности 132 очка при показателе полезности «-31».

Напомним, ранее Максим Сушинский рассказал о том, что Варфоломеев в 2018 году мог перейти в омский «Авангард», но в силу обстоятельств переход не случился.

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