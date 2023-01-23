Линден Вей: Ротенберг действительно много делает для СКА и российского хоккея

Нападающий «Барыса» Линден Вей оценил работу Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА. Напомним, канадский форвард выступал в Санкт-Петербурге с 2020 по 2021 год.

«Удивился ли, когда Роман Ротенберг возглавил СКА? Ротенберг возглавил СКА, когда я уже покинул команду. Но меня это не удивило, потому что он всё больше и больше был вовлечён в дела команды. Думаю, он хотел стать главным тренером. И сейчас, судя по результатам СКА в сезоне, видно, какую большую работу он делает.

Ротенберг действительно большой фанат хоккея? Он сам по себе страстная натура, очень любит хоккей. Самое главное – больше всего Ротенберг хочет побеждать и свою энергию он переносит команде. Он сконцентрирован на хоккее и привнёс много профессионализма в организацию. Если ты играешь в СКА, тебе нужно думать только о своей игре, потому что там созданы все условия. Ротенберг действительно много делает для клуба и российского хоккея», — приводит слова Вея «РБ Спорт».

Армейский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 88 очков.