«Ребята были зашуганы, запуганы». Кривокрасов — о методах тренировок во времена его игры

Ассистент главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов вспомнил о методах работы тренера Сергея Николаева и рассказал о манере общения с текущим поколением хоккеистов.

«Сергей Николаев в новокузнецком «Металлурге» был своеобразным тренером? Своеобразный — да. Но мне с ним нравилось работать. Он ко мне относился с большим уважением, и это было взаимно.

Много новых слов от него узнал? Конечно! Всё, что есть в нашем русском лексиконе.

Насколько его манера общения уместна в общении с нынешним поколением игроков? Абсолютно неуместна. Прежде всего, люди поменялись. Сейчас другой век, всё ушло вперед. Как нас тренировали? Все ребята были зашуганы, запуганы. Опять же, у тренеров были рычаги, они могли наказать рублём. Теперь же с хоккеистами надо разговаривать, понимать их внутренний мир. Я не думаю, что в КХЛ остались тренеры, которые работают в таком стиле», — цитирует Кривокрасова Sport24.

Кривокрасов является серебряным призёром Олимпийских игр 1998 года. За океаном Сергей играл за «Чикаго Блэкхоукс», «Нэшвилл Предаторз», «Миннесоту Уайлд», «Анахайм Майти Дакс». В России Кривокрасов играл за «Амур», «Авангард», «Северсталь», ЦСКА, Динамо (Москва) и Металлург (Новокузнецк).