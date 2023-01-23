Дементьев: в жёсткой установке во всех действиях исключается момент творчества игроков

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал про зрелищность в современном хоккее.
«Зрелищность хоккея зависит от тренеров команд, их знаний и представлений об игре. Как обычно говорится в интервью тренеров после матчей, если команда выиграла, то выполнила установку, если проиграла, то не выполнила. В таком подходе, жёсткой установке во всех действиях, исключается момент творчества игроков и рискованных действий, которые нравятся зрителям. Любая игра подразумевает ошибки, без них невозможно. Как говорится, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но есть и законы хоккея, которые забыли напрочь: отдал – открылся; впереди находящемуся – обязательно пас; последним не обыгрывать; и многое другое.
Вот почему интересно смотреть на команды Ларионова, Ротенберга, Быкова, Воробьёва, да потому что они играют по традиционным представлениям. А порой смотришь, как защитник подбирает шайбу из-за своих ворот и несётся через свой пятак в атаку, пытаясь обыграть всех соперников по пути. Перед ним четыре партнёра открываются, а он летит на всех парах вперёд, никого не замечая до потери. Или посмотрите, сколько движения с шайбой в сторону своих ворот… пасы через свой пятак и в зоне поражения ворот…. Не знаю, может, такое есть в установках тренеров», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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