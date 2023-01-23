Бабенко: если «Ак Барс» начинает включать импровизацию, приходится перестраиваться

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от матча с «Трактором», который начнётся сегодня, 23 января, в 17:00 мск.

«Чем сейчас опасен «Трактор»? Любой соперник опасен тем, что начинается борьба за места в таблице. От «Трактора» ждём агрессивного начала, попросим ребят сыграть в тот хоккей, который стараемся показывать последний месяц. Если у нас всё хорошо, то мы играем правильно. Если начинаем включать импровизацию или происходит лёгкий недонастрой, то это приводит к тому, что нужно перестраиваться, а это тяжело делать по ходу любого матча.

В Челябинске «Ак Барс» проиграл в этом сезоне? То, что мы играем на выезде, отчасти хорошо. Больше ответственности будет у «Трактора», так как домашние трибуны погонят их вперёд. Нам же надо грамотно воспользоваться ситуацией, шайбой», — цитирует Бабенко официальный сайт «Ак Барса».

Казанский клуб занимает пятую строчку в таблице Востока, набрав 66 очков. «Трактор» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 52 очка.