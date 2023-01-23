Нападающий «Барыса»: 68 матчей для команд из Восточной конференции — это слишком много

Нападающий «Барыса» Линден Вей рассказал про нынешний сезон для астанинского клуба.

«Я считаю, что в последние сезоны лига стала более интересной и конкурентоспособной. Очень серьёзная плотность в турнирной таблице, особенно на Востоке. Те команды, которые раньше не попадали в плей-офф, теперь тоже навязывают борьбу. Я даже не помню, чтобы раньше была настолько серьёзная битва за восьмёрку. Плей-офф тоже должен быть очень интересным. Думаю, также на пользу пошло уменьшение размера площадок, что изменило игру и позволило командам сильнее конкурировать друг с другом. Кроме того, в этом сезоне КХЛ больше матчей, и поэтому увеличилось количество переездов, особенно у нашей команды. Во второй трети чемпионата мы почти всё время играем через день. Это настоящий вызов.

Новый график из 68 матчей? Для клубов из московского региона это немного легче, чем для нас, команд из Востока. У нас действительно тяжёлый график. Нам приходится много летать, часто пересекать границу. По моему мнению, 68 матчей для команд из Восточной конференции – это слишком много.

Проблемы «Барыса» в сезоне связаны с этим тяжёлым графиком? Тяжёлый график, конечно, сказался. У нас в команде было очень много травм, что, возможно, связано с большим количеством матчей и постоянными переездами. Думаю, если бы все наши игроки были здоровы, то у нас не было бы проблем с тем, чтобы попасть в восьмёрку. Нам надо постараться пройти через этот непростой этап и выиграть как можно больше матчей до конца регулярки, и, надеюсь, мы сможем попасть в плей-офф», — приводит слова Вея «РБ Спорт».

31-летний канадский форвард провёл за «Барыс» 52 матча, в которых набрал 36 (16+20) очков.