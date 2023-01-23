Фетисов прокомментировал назначение Гончара помощником главного тренера в «Ванкувере»

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о назначении Сергея Гончара помощником главного тренера «Ванкувер Кэнакс» Рика Токкета, сменившего на этом посту Брюса Будро.
«Это профессиональная лига, много чему можно научиться. Не знаю, что у него будет в «Ванкувере» с этой командой, но хотел бы пожелать ему удачи. Сергей — солидный во всех отношениях человек. Был дисциплинированным игроком, в НХЛ просто так предложений не делают, взвешивают все «за» и «против».
Это очень конкурентный рынок, и радует, что ещё один наш парень попал в профессиональный лагерь, где можно совершенствоваться. А дальше всё от него зависит», — цитирует Фетисова ТАСС.
Гончар стал тренером по развитию защиты в канадском клубе.
- 23 января 2023
-
14:05
-
13:43
-
13:33
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
13:00
-
12:52
-
12:39
-
12:19
-
12:09
-
12:03
-
11:45
-
11:31
-
11:17
-
11:12
-
10:51
-
10:33
-
10:19
-
10:08
-
09:54
-
09:23
-
09:10
-
08:55
-
08:41
-
08:21
-
08:09
-
05:34
-
03:58
-
00:45
- 22 января 2023
-
23:14
-
23:10
-
22:48
-
22:34
-
22:27