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Фетисов прокомментировал назначение Гончара помощником главного тренера в «Ванкувере»

Фетисов прокомментировал назначение Гончара помощником главного тренера в «Ванкувере»
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о назначении Сергея Гончара помощником главного тренера «Ванкувер Кэнакс» Рика Токкета, сменившего на этом посту Брюса Будро.

«Это профессиональная лига, много чему можно научиться. Не знаю, что у него будет в «Ванкувере» с этой командой, но хотел бы пожелать ему удачи. Сергей — солидный во всех отношениях человек. Был дисциплинированным игроком, в НХЛ просто так предложений не делают, взвешивают все «за» и «против».

Это очень конкурентный рынок, и радует, что ещё один наш парень попал в профессиональный лагерь, где можно совершенствоваться. А дальше всё от него зависит», — цитирует Фетисова ТАСС.

Гончар стал тренером по развитию защиты в канадском клубе.

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