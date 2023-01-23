Р. Ротенберг: фигурное катание — важная часть в плане подготовки хоккеистов

Вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о том, что привлекает к тренировкам команды фигуристов для отработки катания на льду.
«Фигурное катание — важная часть в плане подготовки хоккеистов. В нашем хоккейном городе Санкт-Петербурге есть школа фигурного катания «Красная машина». Есть тренер по катанию — силовому, не фигурному, но есть много схожих элементов, связанных со скольжением.
Ребят с хорошим катанием стараются привлекать к системе СКА, потому что для современного хоккея с каждым днём это качество становится всё важнее. Если раньше можно было кататься средне, но выделяться за счёт мастерства, игрового мышления, то сейчас всё стало намного сложнее — скорости стали высокими. Катание нам нужно постоянно улучшать, чем мы и занимаемся», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Армейский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 88 очков.
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