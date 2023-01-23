Вей — об игре Овечкина: лет 5 назад никто не мог подумать, что рекорд Гретцки будет побит

Нападающий «Барыса» Линден Вей оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне и высказался о погоне российского форварда за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.
«Слежу за матчами НХЛ? Очень тяжело смотреть матчи из-за нашего тяжёлого графика и разницы во времени. За те шесть лет, которые я играю в КХЛ, вряд ли видел много игр НХЛ. Но слежу за результатами и отдельно за некоторыми хоккеистами, которых лично знаю.
Впечатляют голы Овечкина? То, что он забивает столько голов на протяжении многих лет, конечно, невероятно. Овечкин играет в НХЛ уже 17 лет и продолжает показывать такой высокий уровень. Несомненно, он великий спортсмен.
Он сможет побить рекорд Гретцки? Думаю, да, если он будет продолжать в том же духе. Лет пять назад никто и не мог подумать, что рекорд Гретцки будет побит. Поэтому то, что делает Овечкин, невероятно. Если он сможет превзойти рекорд, это будет большим событием в хоккее», — цитирует Вея «РБ Спорт».
Отметим, что до рекорда Гретцки Овечкину осталось забросить 84 шайбы.
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