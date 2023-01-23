Николишин: Радулов — двигатель и локомотив. Он самая настоящая личность

Чемпион мира по хоккею, бронзовый призёр Олимпийских игр, президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин рассказал про игру нападающего «Ак Барса» Александра Радулова.
«Рад снова видеть Александра Радулова в КХЛ? Конечно. Я всегда рад видеть Сашку. Мы давно знаем друг друга, давно общаемся. Каждая встреча для меня с ним в радость. Если мы просто говорим о людях, то Радулов – самая настоящая личность. С ним всегда приятно пообщаться, что-то обсудить, узнать и посмеяться.
Эмоциональность Радулова – в пользу для него и для команды? Конечно, в пользу. У него же позитивная энергия и такой же импульс. Радулов – это двигатель и локомотив.
Вижу ли тренерские зачатки у Радулова? Подсказывать как игрок и подсказывать как тренер – это противоположные вещи. Игрок может показать на своём примере, тренер – нет. Последнему нужно достучаться словами, правильно подобрать их. Также тренеру необходимо спросить с игрока ответственность за эти слова. Как раз в Казани с приходом Билялетдинова я это увидел.
Его семь лет в НХЛ после отъезда из ЦСКА – удачный отрезок? Он здорово там играл. Жалко, конечно, что не удалось добиться Кубка Стэнли. В его этапе были взлёты и падения, но в целом период выдался хорошим», — приводит слова Николишина «БИЗНЕС Online».
Радулов набрал 38 (18+20) очков в 47 матчах регулярного сезона.
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