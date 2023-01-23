Защитник «Баффало» Любушкин: после игры, когда получается, я с удовольствием иду в баню
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Защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин рассказал о посещении бани после матчей для восстановления мышечной и нервной систем.
«Думаю, все и так знают, что баня восстанавливает силы. Восстанавливаются нервная и мышечная системы. И после игры, когда получается это сделать, я с удовольствием иду в баню, чтобы расслабить мышцы, отдохнуть.
В команде есть ребята, которые любят сауну, куда они ходят частенько. Но по поводу русской бани я особо ни с кем не разговаривал», — приводит слова Любушкина ТАСС.
На счету 28-летнего защитника восемь очков (0+8) в 31 матче текущего сезона. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» сыграет в гостях с «Даллас Старз» 24 января (4:30 мск).
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