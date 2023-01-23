Новый главный тренер «Ванкувера»: Гончар — отличный человек с сильным характером
Поделиться
Новый главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет высказался о своём российском помощнике Сергее Гончаре, а также об Адаме Футе — ещё одном помощнике.
«Они отличные люди с сильными характерами. Оба бывали в разных ситуациях… эти парни — просто динамит. Их кандидатуры в значительной части повлияли на принятие мною положительного решения», — приводит слова Токкета официальный «твиттер» «Ванкувера».
Напомним, российский специалист стал тренером по развитию защиты в канадском клубе.
Бывший главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро был отправлен в отставку после не слишком удачной серии (10 поражений в 12 последних играх). В следующей игре регулярного сезона НХЛ «косатки» сыграют дома с «Чикаго Блэкхоукс».
Комментарии
- 23 января 2023
-
15:57
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:39
-
14:27
-
14:05
-
13:43
-
13:33
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
13:00
-
12:52
-
12:39
-
12:19
-
12:09
-
12:03
-
11:45
-
11:31
-
11:17
-
11:12
-
10:51
-
10:33
-
10:19
-
10:08
-
09:54
-
09:23
-
09:10
-
08:55
-
08:41
-
08:21
-
08:09
-
05:34
-
03:58
Партнерский контент