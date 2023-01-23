Новый главный тренер «Ванкувера»: Гончар — отличный человек с сильным характером

Новый главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет высказался о своём российском помощнике Сергее Гончаре, а также об Адаме Футе — ещё одном помощнике.

«Они отличные люди с сильными характерами. Оба бывали в разных ситуациях… эти парни — просто динамит. Их кандидатуры в значительной части повлияли на принятие мною положительного решения», — приводит слова Токкета официальный «твиттер» «Ванкувера».

Напомним, российский специалист стал тренером по развитию защиты в канадском клубе.

Бывший главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро был отправлен в отставку после не слишком удачной серии (10 поражений в 12 последних играх). В следующей игре регулярного сезона НХЛ «косатки» сыграют дома с «Чикаго Блэкхоукс».