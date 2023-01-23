Шайба после броска попала в голову российскому защитнику «Филадельфии» Проворову

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов пострадал во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс».
В середине второго периода, когда «лётчики» оборонялись в своей зоне, канадский защитник «реактивных» Джош Моррисси нанёс бросок от синей линии. Шайба, задев клюшку форварда «Филадельфии» Скотта Лотона, попала Проворову прямо в голову. Россиянин упал и некоторое время не мог подняться со льда. Спустя время Иван добрался до скамейки и позже продолжил матч.
Отметим, что в это время болельщики на стадионе сохраняли тишину.
Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.
- 23 января 2023
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