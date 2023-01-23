Нападающий «Вашингтона» прокомментировал травму Александра Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал травму российского одноклубника Александра Овечкина. 37-летний форвард пропустил встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс».

«Обычно, когда вы теряете такого парня, на его место приходит другой игрок, и всем приходится немного усерднее стараться. В матче с «Вегасом» было не так. Надеюсь, мы сможем забыть этот матч. Это было исключение», — приводит слова Оши The Athletic.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

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