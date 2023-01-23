Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Амура» объяснил, за счёт чего команда отыгралась с 1:4 против «Сибири»

Главный тренер «Амура» объяснил, за счёт чего команда отыгралась с 1:4 против «Сибири»
Комментарии

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче с «Сибирью».

«Наверное, много не стоит говорить. Болельщики и вы всё прекрасно видели. Плохое начало. Со счёта 0:3 с лидером дивизиона отыграться и выиграть этот матч — дорогого стоит с нашей стороны. Перестроились, особенно второй и третий период сыграли правильно, сыграли не боясь, на атаку. Сыграли креативно, забили хорошие голы и победили. Готовимся к следующему тяжёлому матчу.

С чем связываю слабое начало? Тяжело сказать однозначно. Начало матча, первый бросок — первый гол. Всякое бывает в хоккее. Самое главное — мы наши в себе силы играть в хоккей, стараться порадовать наших болельщиков, порадовать тех, кто пришёл посмотреть. Думаю, хоккей понравился с обеих сторон. Самое главное — два очка и победа.

Дубакин по-особенному горел? Реваншисты всегда стараются. Радует, что забил. Хотелось бы каждую игру видеть Сергея таким. Хотелось показать себя с лучшей стороны перед своими родителями, детскими тренерами. Думаю, сегодня это ему удалось.

Гребёнкин был заряжен? У них звено звенело, это было заметно», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Новость по теме
«Амур» отыгрался с 1:4 в матче с лидером Востока «Сибирью» и победил, забив подряд 5 голов
Новость по теме
«Просто нет слов». В «Амуре» прокомментировали потрясающий камбэк в матче с «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023