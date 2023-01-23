Главный тренер «Амура» объяснил, за счёт чего команда отыгралась с 1:4 против «Сибири»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче с «Сибирью».



«Наверное, много не стоит говорить. Болельщики и вы всё прекрасно видели. Плохое начало. Со счёта 0:3 с лидером дивизиона отыграться и выиграть этот матч — дорогого стоит с нашей стороны. Перестроились, особенно второй и третий период сыграли правильно, сыграли не боясь, на атаку. Сыграли креативно, забили хорошие голы и победили. Готовимся к следующему тяжёлому матчу.



С чем связываю слабое начало? Тяжело сказать однозначно. Начало матча, первый бросок — первый гол. Всякое бывает в хоккее. Самое главное — мы наши в себе силы играть в хоккей, стараться порадовать наших болельщиков, порадовать тех, кто пришёл посмотреть. Думаю, хоккей понравился с обеих сторон. Самое главное — два очка и победа.



Дубакин по-особенному горел? Реваншисты всегда стараются. Радует, что забил. Хотелось бы каждую игру видеть Сергея таким. Хотелось показать себя с лучшей стороны перед своими родителями, детскими тренерами. Думаю, сегодня это ему удалось.



Гребёнкин был заряжен? У них звено звенело, это было заметно», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.