Мартемьянов: надо душу отдавать игре и команде. «Сибирь» будет искать резервы в себе

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Амуром».

«Посадил Сушко? Были претензии по игре и выполнению игрового задания. С теми, кто удалялся неправильно, не по игре, разговор уже состоялся.



Как вошёл в игру Климович? Понюхал пороху, молодец, сыграл без ошибок. Хоть две-три смены. Это уже идёт в копилку его мастерства и понимания, что это за хоккей и как надо к играм готовиться. Вышел — молодец.

Отсутствие Шашкова? Его постоянно повреждение беспокоит. Я парня снял с игры в матче с «Магниткой», было видно, что он на пределе играет и не успевает в некоторых моментах. Резервов нет, резервы на пределе. Климович — резерв. Из нападающих вряд ли кто выйдет, пока будем в поездке. В себе будем резервы искать, в командной игре. Надо возвращаться к тому, что нам приносило успех, выходить, пластаться. Тогда будет результат хороший. Душу отдавать игре и команде», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.