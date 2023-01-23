Мартемьянов: надо душу отдавать игре и команде. «Сибирь» будет искать резервы в себе

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Амуром».
«Посадил Сушко? Были претензии по игре и выполнению игрового задания. С теми, кто удалялся неправильно, не по игре, разговор уже состоялся.
Как вошёл в игру Климович? Понюхал пороху, молодец, сыграл без ошибок. Хоть две-три смены. Это уже идёт в копилку его мастерства и понимания, что это за хоккей и как надо к играм готовиться. Вышел — молодец.
Отсутствие Шашкова? Его постоянно повреждение беспокоит. Я парня снял с игры в матче с «Магниткой», было видно, что он на пределе играет и не успевает в некоторых моментах. Резервов нет, резервы на пределе. Климович — резерв. Из нападающих вряд ли кто выйдет, пока будем в поездке. В себе будем резервы искать, в командной игре. Надо возвращаться к тому, что нам приносило успех, выходить, пластаться. Тогда будет результат хороший. Душу отдавать игре и команде», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 23 января 2023
-
19:17
-
19:14
-
19:04
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:02
-
17:58
-
17:22
-
16:57
-
16:23
-
15:57
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:39
-
14:27
-
14:05
-
13:43
-
13:33
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
13:00
-
12:52
-
12:39
-
12:19
-
12:09
-
12:03
-
11:45
-
11:31
-
11:17
-
11:12
-
10:51