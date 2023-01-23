«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, уверенно обыграв «Трактор»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

На 10-й минуте Александр Радулов вывел казанцев вперёд, забив потрясающий гол с неудобной руки. На 22-й минуте Никита Лямкин, реализовав большинство, удвоил преимущество «Ак Барса». На 33-й минуте Станислав Галиев с передачи Кирилла Панюкова забил третий гол. На 51-й минуте Антон Бурдасов отыграл одну шайбу. На 57-й минуте Василий Токранов поставил точку во встрече.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Авангард» примет «Трактор». Оба матча состоятся 25 января.

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