Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, уверенно обыграв «Трактор»

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, уверенно обыграв «Трактор»
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 А. Радулов – 09:10 (5x5)   0:2 Лямкин – 21:44 (5x4)   0:3 Галиев (Панюков) – 32:53 (5x5)   1:3 Бурдасов (Карпухин, Сошников) – 50:55 (5x5)   1:4 Токранов (Семёнов, Галиев) – 56:22 (5x5)

На 10-й минуте Александр Радулов вывел казанцев вперёд, забив потрясающий гол с неудобной руки. На 22-й минуте Никита Лямкин, реализовав большинство, удвоил преимущество «Ак Барса». На 33-й минуте Станислав Галиев с передачи Кирилла Панюкова забил третий гол. На 51-й минуте Антон Бурдасов отыграл одну шайбу. На 57-й минуте Василий Токранов поставил точку во встрече.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Авангард» примет «Трактор». Оба матча состоятся 25 января.

Новость по теме
Радулов применил грубый силовой приём против игрока «Трактора». Судьи выписали ему «2+2»
Новость по теме
Радулов отобрал шайбу у игрока «Трактора» и забил потрясающий гол с неудобной руки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023