Форвард «Сибири» — о матче с «Амуром»: нельзя, чтобы мы играли день в карете, два пешком

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев прокомментировал поражение от «Амура».



«Халатно сыграли матч со своей стороны. Начали за здравие, закончили за упокой. Нельзя допускать, чтобы мы играли день в карете, два пешком. Избегать таких ситуаций надо. Это нам уроком должно послужить, чтобы в дальнейшем такого избегать, даже при хорошем счёте. Надо доигрывать до конца, потому что все хотят выиграть, бьются до конца.



Первое место в таблице послужило причиной халатности? Не скажу, что такие мысли сидели. Шапкозакидательского настроения не было с нашей стороны. Просто при быстрых голах мы как-то бросили играть. Вышли готовые, но потом мы играть просто бросили. Будем разбираться. Нам надо солидно выглядеть в таких встречах. У нас мало таких матчей, когда мы играем, ведя с крупным счётом. По пальцам пересчитать. Может, поэтому у нас такое и случилось. Каждый должен подумать, как играть нам дальше в будущем. Сейчас выезд очень сложный на Дальний Восток. По сути, он во многом-то и решающий в вопросе того, где мы будем в дальнейшем находиться.



Много играли по периметру? Может быть, вполне. Надо игру посмотреть. Сейчас ничего не могу сказать.



Давно не забрасывал? Груз упал. Но особо настроения нет, совершенно. Очень печально всё закончилось, но рад, что забил, размочил», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.