Журналист The Athletic ответил на вопрос, может ли Патрик Кейн перейти в «Вашингтон»

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос, может ли американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн перейти в «Вашингтон Кэпиталз». Слухи о возможном обмене Кейна из стана «чёрных ястребов» ходят ещё с предыдущего сезона.

«Я так не думаю. «Вашингтон» доволен глубиной в своей атакующей линии», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 34-летний нападающий принял участие в 42 встречах, в которых забросил восемь шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 30 очков. По сообщениям, американец, как и его одноклубник Джонатан Тэйвз, примут решение о своём будущем не раньше середины февраля.