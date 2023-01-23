Главный тренер «Трактора» рассказал, давит ли на игроков борьба за плей-офф

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения в матче с «Ак Барсом» высказался о борьбе за место в плей-офф. Челябинцы занимают последнее, 11-е место в Восточной конференции. «Трактор», набрав 52 очка в 54 матчах, на два балла отстаёт от идущего восьмым «Амура». Тем не менее хабаровчане имеют одну встречу в запасе. Между командами находятся «Нефтехимик» (53 очка, 54 матча) и «Барыс» (53 балла, 56 встреч).

«Следим ли за результатами соперников, которые ведут борьбу за плей-офф? Знаем, что происходит в турнирной таблице. Здесь все без исключения понимают нашу ситуацию. На каждый матч выходим как на последний. Важно, чтобы все понимали, что давление не должно сказываться на качестве игры.



Впереди непростой выезд, ждать ли изменений в сочетаниях? Будем смотреть на состояние игроков. Есть повреждения, узнаем их серьёзность и от этого будем отталкиваться. Как сделать так, чтобы «Трактор» играл стабильно? Надо играть увереннее. Хоккей — это командная игра. У нас есть видеоразборы с ребятами. Мы смотрим моменты, разбираем ошибки. Сегодняшний третий период — это то, как мы должны играть весь матч.



Борьба за плей-офф давит на игроков? Конечно, но это давление не должно сказываться на качестве игры», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт челябинцев.