Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» нанесло ЦСКА 2-е поражение подряд и сократило отставание от армейцев до 2 очков

«Торпедо» нанесло ЦСКА 2-е поражение подряд и сократило отставание от армейцев до 2 очков
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фирстов – 06:03 (5x5)   1:1 Диц (Григоренко, Окулов) – 36:28 (4x5)   2:1 Белевич (Воронин) – 54:01 (5x5)   3:1 Гончарук (Коваленко) – 59:56 (en)

На седьмой минуте Владислав Фирстов вывел нижегородцев вперёд. На 47-й минуте Даррен Диц воспользовался ошибкой в обороне «Торпедо» и сравнял счёт, забросив в меньшинстве. Очки за результативные передачи получили Михаил Григоренко и Константин Окулов. На 55-й минуте Андрей Белевич после паса Кирилла Воронина вывел нижегородцев вперёд. Точку во встрече поставил Сергей Гончарук, забивший с передачи Николая Коваленко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 25 января в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Торпедо» 26 января в Москве встретится со «Спартаком».

Новость по теме
СКА крупно обыграл «Торпедо», забросив нижегородцам шесть шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023