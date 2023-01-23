«Торпедо» нанесло ЦСКА 2-е поражение подряд и сократило отставание от армейцев до 2 очков

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
На седьмой минуте Владислав Фирстов вывел нижегородцев вперёд. На 47-й минуте Даррен Диц воспользовался ошибкой в обороне «Торпедо» и сравнял счёт, забросив в меньшинстве. Очки за результативные передачи получили Михаил Григоренко и Константин Окулов. На 55-й минуте Андрей Белевич после паса Кирилла Воронина вывел нижегородцев вперёд. Точку во встрече поставил Сергей Гончарук, забивший с передачи Николая Коваленко.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 25 января в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Торпедо» 26 января в Москве встретится со «Спартаком».
- 23 января 2023
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