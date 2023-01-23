Легенда «Чикаго»: был бы Овечкин там, где он сейчас, если б не играл с Бекстрёмом? Едва ли

Легендарный хоккеист «Чикаго Блэкхоукс» и «Финикс Койотс» Джереми Рёник сравнил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и канадского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса. Бывший игрок считает, что капитан «столичных» уступает своему визави из стана «молний».
«У Стэмкоса есть скорость, способность создавать благодаря его таланту и его мышлению. Я не могу сказать то же самое об Овечкине. Был бы Овечкин там, где он сейчас, если бы он не играл с Никласом Бекстрёмом всю свою карьеру? Вероятно, нет. Он лучший снайпер, которого я когда-либо видел. Но, когда я смотрю на кого-то столь же разносторонне опасного, как Стэмкос, думаю, что Стивен заставляет других игроков становиться лучше», — приводит слова Рёника The Athletic.
- 23 января 2023
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