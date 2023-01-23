Главный тренер «Металлурга» поделился мнением о победе в матче с «Барысом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Магнитогорцы пропустили уже на восьмой минуте встречи, однако смогли отыграться на старте второго периода. Победу подопечным Воробьёва принёс гол Дениса Зернова в овертайме. Благодаря этому успеху «Металлург» прервал серию из двух поражений.
«Хочется начать именно с 1000-го матча клуба. Это огромная цифра, важная для всего нашего магнитогорского хоккея, приятная цифра. Очень важно было победить. Огромный респект всем болельщикам, руководителям, кто это строил и продолжает строить. Это вызывает огромное уважение.
По игре. Плотная игра, как и ожидалось. Были моменты, не попадали в пустые… Надо было выжать из себя эту победу. Ребята нормально постарались для этого. Одна ошибка нам стоила гола, но постарались их сделать как можно меньше и победили. «Барыс» очень плотно играл в обороне, а потом, как пружинка, расправляется в контратаке. Мы это видели, в принципе, в первом голе. Хотя и обращали внимание на это на собрании. Но это хоккей. Вот эти два момента — принципиальные", — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.
- 23 января 2023
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