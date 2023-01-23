НХЛ объявила имена трёх звёзд прошедшей недели

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила трёх звёзд игровой недели в Национальной хоккейной лиге.

Главной звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман. Нападающий принял участие в трёх встречах, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач, суммарно набрав девять очков. Хайман — лучший бомбардир «нефтяников» на прошлой неделе.

Второй звездой признан канадский капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Опытный нападающий принял участие в четырёх встречах регулярного чемпионата, в которых забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу. В матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) Стэмкос оформил хет-трик, одна из шайб стала для него юбилейной — 500-й в НХЛ.

Третьей звездой недели стал нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс, набравший в четырёх встречах 8 (4+4) очков.