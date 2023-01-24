Орлов: идеальная передача на Овечкина? Любая, когда он открыт

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением об игре с Александром Овечкиным. Кроме того, хоккеист высказался о результативных передачах на капитана «столичных». Орлов ответил на вопрос, что считает идеальной передачей на Овечкина.
«Когда он в хорошей позиции, ты хочешь отдать пас, потому что большую часть времени Ови опасен, и он может забить гол. Вот почему все находят его на льду.
Идеальная передача на Ови? Не знаю. Любой пас, когда Ови открыт, наверное?
Здорово, что у нас есть игрок, который может забивать каждым броском и всегда опасен. Его бросок дарован богами, и он использует его», — приводит слова Орлова AP News.
Отметим, что российский защитник за карьеру отдал 34 результативные передачи на Овечкина. Всего Орлов сыграл в 676 матчах, в которых сделал 193 ассистов и забросил 60 шайб.
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