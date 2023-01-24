Уилсон: Овечкин явно хочет получать шайбу в определённых местах на льду
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал игру с капитаном Александром Овечкиным. Канадский форвард отдал на российского хоккеиста 39 результативных передач в регулярных чемпионатах почти за 10 лет игры вместе.
«Он явно хочет получать шайбу в определённых местах на льду. Ты понимаешь, когда он хочет этого и где он хочет этого. Чем больше матчей вы играете, тем больше плывёте по течению, привыкаете к этому стилю, выстраиваете нужную «химию» и просто чувствуете друг друга», — приводит слова Уилсона AP News.
Отметим, что канадский нападающий не входит в топ-6 лучших ассистентов в карьере Овечкина. Первое место занимает Никлас Бекстрём (276 передач), второе — Джон Карлсон (142), третье — Евгений Кузнецов (105).
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