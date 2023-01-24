«Создаёт эффект рогатки». Защитник «Вашингтона» высказался о броске Овечкина

Американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался об игре с российским форвардом Александром Овечкиным. Хоккеист ответил на вопрос, какие передачи отдаёт капитану «столичных». Кроме того, Карлсон поделился мнением о броске Овечкина.

«Иногда он выходит победителем из схватки с вратарём. Иногда нужно помочь ему обыграть голкипера. Иногда это комбинация.



Самое сложное в этом — не сделать пас на шесть метров, а попытаться не оглядываться на соперника, попытаться создать что-то ещё, потому что ты сначала смотришь на Ови, а затем на место, откуда летит шайба. Для него и его точности, возможно, это имеет большое значение. Может быть, ты затормозишь вратаря и не позволишь ему достать до броска семь, 10 сантиметров. Это явно изменило ситуацию.



Он словно прикрывает шайбу и движением коньков создаёт эффект рогатки. Изгиб его клюшки определённо более заметен из-за того, насколько гибкая сама клюшка. Исходя из этого, даже если ты отдашь передачу в сторону его ближнего конька, если Ови в движении, к моменту броска он всё равно будет в правильном положении», — приводит слова Карлсона AP News.

Отметим, что американский защитник является вторым лучшим ассистентом в карьере Овечкина после Никласа Бекстрёма. Карлсон отдал 142 результативные передачи на россиянина, из них 92 — первые.