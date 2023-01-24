Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал состояние Овечкина после полученной травмы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал состояние российского капитана команды Александра Овечкина. 37-летний нападающий впервые поучаствовал в тренировке после травмы.

«На мой взгляд, Ови выглядел хорошо. Но его возвращение в строй всё ещё оценивается как „со дня на день“. Он двигался и выглядел хорошо. Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя на тренировке перед матчем с „Колорадо“ и примем решение», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба «Вашингтона».

Ранее российский форвард впервые в сезоне пропустил матч, не выйдя против «Вегас Голден Найтс». Следующая встреча «Кэпиталз» запланирована на 25 января. «Столичные» сыграют с «Колорадо Эвеланш», матч начнётся в 5:00 по московскому времени.

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