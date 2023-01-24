Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал состояние Овечкина после полученной травмы

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал состояние Овечкина после полученной травмы
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал состояние российского капитана команды Александра Овечкина. 37-летний нападающий впервые поучаствовал в тренировке после травмы.

«На мой взгляд, Ови выглядел хорошо. Но его возвращение в строй всё ещё оценивается как „со дня на день“. Он двигался и выглядел хорошо. Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя на тренировке перед матчем с „Колорадо“ и примем решение», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба «Вашингтона».

Ранее российский форвард впервые в сезоне пропустил матч, не выйдя против «Вегас Голден Найтс». Следующая встреча «Кэпиталз» запланирована на 25 января. «Столичные» сыграют с «Колорадо Эвеланш», матч начнётся в 5:00 по московскому времени.

Новость по теме
Овечкин за 17 лет в НХЛ пропустил из-за травм лишь 28 матчей
Новость по теме
Александр Овечкин провёл тренировку в четвёртом звене «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023