Панарин обошёл Кучерова в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Рейнджерс». В составе хозяев российский нападающий Артемий Панарин отметился ассистентским дублем. Таким образом, он сделал 418-ю и 419-ю передачу в карьере и обошёл нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (417) в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ. Теперь Панарин занимает 15-е место.
Лучшим российским игроком по результативным передачам в истории НХЛ является нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.
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