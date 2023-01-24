Панарин обошёл Кучерова в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Рейнджерс». В составе хозяев российский нападающий Артемий Панарин отметился ассистентским дублем. Таким образом, он сделал 418-ю и 419-ю передачу в карьере и обошёл нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (417) в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ. Теперь Панарин занимает 15-е место.

Лучшим российским игроком по результативным передачам в истории НХЛ является нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.