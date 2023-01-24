Ассистентский хет-трик Артемия Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Флориду»

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 6:2.



За хозяев забивали Адам Фокс, Мика Зибанеджад (дважды), Джимми Веси, Алекси Лафренье и Филип Хитил. У гостей отличились Картер Вераге и Александр Барков.



Стоит отметить российского нападающего хозяев Артемия Панарина, которому удалось заработать ассистентский хет-трик. Другой российский форвард, Виталий Кравцов, результативными действиями не отметился. А вот Григорий Денисенко у команды гостей заработал коэффициент полезности «-2». Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 32 сейва.