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Ассистентский хет-трик Артемия Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Флориду»

Ассистентский хет-трик Артемия Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Флориду»
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 6:2.

За хозяев забивали Адам Фокс, Мика Зибанеджад (дважды), Джимми Веси, Алекси Лафренье и Филип Хитил. У гостей отличились Картер Вераге и Александр Барков.

Стоит отметить российского нападающего хозяев Артемия Панарина, которому удалось заработать ассистентский хет-трик. Другой российский форвард, Виталий Кравцов, результативными действиями не отметился. А вот Григорий Денисенко у команды гостей заработал коэффициент полезности «-2». Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 32 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2023, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фокс (Панарин, Зибанеджад) – 03:03 (5x5)   1:1 Вераге (Лунделль, Луостаринен) – 05:56 (5x4)   2:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 17:21 (5x4)   3:1 Веси (Гудроу, Трочек) – 35:03 (5x5)   4:1 Лафренье (Какко, Хитил) – 47:56 (5x5)   5:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 48:10 (5x5)   5:2 Барков (Ткачук, Монтур) – 51:02 (6x5)   6:2 Хитил (Какко, Лафренье) – 56:49 (en)
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