Игорь Шестёркин едва не стал автором гола, чуть промахнувшись по пустым воротам

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 6:2.

За пять минут до окончания третьего периода встречи российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин едва не стал автором гола. Он нанёс бросок по пустым воротам соперника, однако шайба прошла рядом со штангой и не попала в створ.

ВИДЕО

Напомним, Шестёркин по ходу матча совершил 32 спасения.

За хозяев в этом матче забивали Адам Фокс, Мика Зибанеджад (дважды), Джимми Веси, Алекси Лафренье и Филип Хитил. У гостей отличились Картер Вераге и Александр Барков. Российский форвард Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами.