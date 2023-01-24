Игорь Шестёркин едва не стал автором гола, чуть промахнувшись по пустым воротам

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 6:2.
За пять минут до окончания третьего периода встречи российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин едва не стал автором гола. Он нанёс бросок по пустым воротам соперника, однако шайба прошла рядом со штангой и не попала в створ.
Напомним, Шестёркин по ходу матча совершил 32 спасения.
За хозяев в этом матче забивали Адам Фокс, Мика Зибанеджад (дважды), Джимми Веси, Алекси Лафренье и Филип Хитил. У гостей отличились Картер Вераге и Александр Барков. Российский форвард Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами.
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