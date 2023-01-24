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Артемий Панарин признан второй звездой матча с «Флоридой»

Артемий Панарин признан второй звездой матча с «Флоридой»
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 6:2.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой стал форвард Мика Зибанеджад, записавший на свой счёт две заброшенные шайбы и ассист.

Второй звездой стал российский нападающий Артемий Панарин, отметившийся тремя результативными передачами. Третья звезда — защитник Адам Фокс, записавший в свой актив гол и две результативные передачи.

Напомним, российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 32 сейва.

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