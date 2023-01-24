Марченко забил десятый гол в сезоне НХЛ. В активе россиянина по-прежнему нет передач

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходит в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом». На момент написания новости в матче ничья — 2:2.
Автором первого гола гостей в матче стал российский нападающий Кирилл Марченко, для которого заброшенная шайба стала уже десятой в нынешнем сезоне НХЛ. Он реализовал большинство. Примечательно, что в активе проводящего дебютный сезон в лиге россиянина по-прежнему нет ни одной результативной передачи. Таким образом, в 23 матчах сезона НХЛ-2022/2023 22-летний форвард набрал 10 (10+0) очков.
Напомним, «Калгари» вели по ходу матча со счётом 2:0, однако гости сумели забросить две шайбы и сравнять его.
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