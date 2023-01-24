Ткачук набрал 60 очков менее чем за 50 матчей. В истории «Флориды» такое удалось лишь Буре

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 6:2.

25-летний нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук отметился по ходу матча результативной передачей. Он вместе с Антоном Лунделлем ассистировал на гол Картеру Вераге. Это результативное действие стало 60-м для форварда в нынешнем сезоне. Таким образом, Ткачук стал вторым хоккеистом в истории «Пантерз», кому удалось набрать 60 очков менее чем за 50 матчей в сезоне. У американца ушло на это 46 игр.

Рекорд принадлежит Павлу Буре, которому удавалось набрать 60 очков за 41 матч.