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Ткачук набрал 60 очков менее чем за 50 матчей. В истории «Флориды» такое удалось лишь Буре

Ткачук набрал 60 очков менее чем за 50 матчей. В истории «Флориды» такое удалось лишь Буре
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 6:2.

25-летний нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук отметился по ходу матча результативной передачей. Он вместе с Антоном Лунделлем ассистировал на гол Картеру Вераге. Это результативное действие стало 60-м для форварда в нынешнем сезоне. Таким образом, Ткачук стал вторым хоккеистом в истории «Пантерз», кому удалось набрать 60 очков менее чем за 50 матчей в сезоне. У американца ушло на это 46 игр.

Рекорд принадлежит Павлу Буре, которому удавалось набрать 60 очков за 41 матч.

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