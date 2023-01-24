«Не ожидал такого паса от Самсонова». Таварес — о результативной передаче россиянина

Нападающий «Торонто» Джон Таварес рассказал, что не ожидал такого отличного паса от российского вратаря «Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова. Россиянин начал голевую атаку пасом через всю площадку под синюю линию.

«Честно говоря, я не ожидал такого паса от Самсонова. Я был счастлив, что не попал в офсайд в этом моменте. Он делал подобные передачи уже пару раз в этом сезоне. Можно сказать, что он участвует во всех аспектах нашей игры», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

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Таварес был признан второй звездой матча, заработав 2 (1+1) очка. Самсонов отразил 31 из 33 бросков по воротам и отметился результативной передачей. В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 15 побед в 21 матче с процентом отражённых бросков 92%.