Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не ожидал такого паса от Самсонова». Таварес — о результативной передаче россиянина

«Не ожидал такого паса от Самсонова». Таварес — о результативной передаче россиянина
Комментарии

Нападающий «Торонто» Джон Таварес рассказал, что не ожидал такого отличного паса от российского вратаря «Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова. Россиянин начал голевую атаку пасом через всю площадку под синюю линию.

«Честно говоря, я не ожидал такого паса от Самсонова. Я был счастлив, что не попал в офсайд в этом моменте. Он делал подобные передачи уже пару раз в этом сезоне. Можно сказать, что он участвует во всех аспектах нашей игры», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таварес был признан второй звездой матча, заработав 2 (1+1) очка. Самсонов отразил 31 из 33 бросков по воротам и отметился результативной передачей. В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 15 побед в 21 матче с процентом отражённых бросков 92%.

Новость по теме
Голевая передача и 31 сейв Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023