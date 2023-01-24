Сушинский: признание ошибок генменеджером «Авангарда» Хабибулиным достойно уважения

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский считает, что работа генменеджера клуба КХЛ без ошибок невозможна. Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин признался, что совершил ошибку, не подписав защитника «Куньлуня» Райана Спроула.

«Наличие ошибок точно не говорит о непрофессионализме. Ошибки всегда есть и будут у каждого генерального менеджера. Спорт – вещь непредсказуемая. Вспомните мою ошибку с приглашением в «Авангард» швейцарца Свена Андригетто. Вроде и в НХЛ он хорошо играл, и в сборной, но приехал к нам и… Моментами показывал хорошую игру, видно, что отличный мастер, но в командный хоккей так и не влился. Возможно, сказалось то, что он не смог работать с Бобом Хартли. Через сезон вернулся в Швейцарию и стал там лучшим бомбардиром, хотя уровень в этой лиге очень приличный.

Поэтому если генменеджер делает вид, что не ошибся, если открещивается от неверных решений, хотя они для всех очевидны, то и расти как профессионал он не будет. Свои ошибки надо признавать! Да, говорят, что учиться надо на чужих ошибках, но жизнь показывает, что и на своих тоже. Поэтому слова Хабибулина достойны уважения, да и любого генменеджера, который признал свои ошибки — тоже», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

Ранее Хабибулин сообщал, что руководство «Авангарда» ведёт переговоры с несколькими игроками о продлении контрактов на следующий сезон, однако текущий состав омского клуба вряд ли удастся сохранить.