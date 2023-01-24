Жамнов рассказал о планах руководства «Спартака» о возможной отставке Гришина

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что руководство московского клуба не планирует отставку главного тренера Игоря Гришина до конца текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Я непосредственно общаюсь с руководством «Спартака», о смене тренера до окончания сезона речь не шла. Гришина брали, чтобы он работал. Он давно в структуре «Спартака», работал с «Химиком», а как будет после сезона… Давайте доживём до этого. Вы сами прекрасно понимаете, что судьба тренера такова, что никто из них не застрахован от того, что будет завтра. Пока на данном этапе руководство смотрит на работу главного тренера, а после сезона будут сделаны выводы», — цитирует Жамнова ТАСС.

Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября, сменив на этом посту Бориса Миронова. После его прихода московский клуб одержал 12 побед в 24 матчах. После 54 матчей текущего сезона «Спартак» занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции.