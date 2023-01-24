Кубок Стэнли с высокой долей вероятности снова не разрешат привезти в Россию в этом году
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В случае если российские хоккеисты выиграют Кубок Стэнли в 2023 году, они, скорее всего, не смогут привезти трофей в Россию. Об этом сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. Напомним, согласно многолетней традиции, каждый член команды-победителя получает трофей на день в своё распоряжение.
«Возможно, такое решение сохранится», — приводит слова Дэйли ТАСС.
В последний раз Кубок Стэнли приезжал в Россию в сентябре 2021 года, когда его привезли хоккеисты «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Александр Волков. В прошлом году форварду «Колорадо» Валерию Ничушкину лига не разрешила привезти трофей на родину из-за текущей политической ситуации в мире.
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