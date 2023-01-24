Карандин назвал фаворитов за место в плей-офф среди команд Восточной конференции

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин назвал фаворитов за восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ и отметил тяжёлый календарь хабаровского «Амура».

«Новосибирск — это Андрей Мартемьянов, Хабаровск — Вадим Епанчинцев. Запомнил его ещё по работе с „Югрой“, из которой он сделал самую играющую команду ВХЛ, явного лидера. Команды Епанчинцева никогда не играют в антихоккей, не отбрасываются. На фоне своих прагматичных конкурентов — »Адмирала", «Трактора» и «Барыса» — Хабаровск смотрится симпатично. Также у тренера «Амура» мне нравится его доверие молодёжи. А еще то, что в этом жёстком сезоне он ни разу не пожаловался на календарь, хотя «тигры» летают больше всех в КХЛ. Меня такое достойное поведение просто восхищает.

В Новосибирске часовой пояс ещё более-менее терпимый для хабаровчан, но впереди у них стыковой матч с «Нефтехимиком», а потом ЦСКА. В этих двух матчах функциональная просадка неизбежна. Тем более что затем «Амур» возвращается домой и проводит четыре спаренных встречи с «Сибирью» и «Авангардом», которые все это время не покидают наш регион. Много лет внимательно слежу за Дальним Востоком. Хотелось бы ошибиться, но с таким календарем хабаровским болельщикам в этой гонке нужно надеяться на чудо.

Фаворит за восьмое место на Востоке? Учитывая расписание, предположу, что сделанного «Адмиралом» на старте сезона запаса очков всё-таки хватит для выхода в плей-офф. Вторым счастливчиком всё-таки назову «Трактор», у которого есть кадровый потенциал бороться за лидерство в конференции. Но болеть буду за симпатичный «Амур», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Сейчас восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ занимает «Амур». Хабаровский клуб лишь на два очка опережает «Трактор», идущий на последнем месте Востока. Между этими двумя клубами в таблице конференции уместились «Нефтехимик» и «Барыс».