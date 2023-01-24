Орлов: если бы «Вашингтон» играл только ради голов Овечкина, то ничего бы не получалось

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал, как влияет на команду погоня капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Не давит ли на команду погоня Овечкина за Гретцки? Мы же сейчас идём в зоне плей-офф. Если бы мы играли только ради голов Овечкина, то вряд ли бы что-то хорошее получалось. Конечно, если Саша открыт, ребята ему всегда отдадут пас. Но это потому, что в большинстве случаев это гол для нашей команды (смеётся). Нет какого-то прессинга на команду из-за погони Овечкина», — цитирует Орлова Sport24.

На счету Овечкина 810 голов в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 84 шайбы. Следующую встречу «Вашингтон» проведёт 25 января с «Колорадо Эвеланш». Овечкин провёл тренировку с клубом, однако участие россиянина в матче находится под вопросом. Из-за повреждения нижней части тела капитан «столичных» пропустил матч с «Вегас Голден Найтс» (2:6).