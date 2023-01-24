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Орлов: если бы «Вашингтон» играл только ради голов Овечкина, то ничего бы не получалось

Орлов: если бы «Вашингтон» играл только ради голов Овечкина, то ничего бы не получалось
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал, как влияет на команду погоня капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Не давит ли на команду погоня Овечкина за Гретцки? Мы же сейчас идём в зоне плей-офф. Если бы мы играли только ради голов Овечкина, то вряд ли бы что-то хорошее получалось. Конечно, если Саша открыт, ребята ему всегда отдадут пас. Но это потому, что в большинстве случаев это гол для нашей команды (смеётся). Нет какого-то прессинга на команду из-за погони Овечкина», — цитирует Орлова Sport24.

На счету Овечкина 810 голов в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 84 шайбы. Следующую встречу «Вашингтон» проведёт 25 января с «Колорадо Эвеланш». Овечкин провёл тренировку с клубом, однако участие россиянина в матче находится под вопросом. Из-за повреждения нижней части тела капитан «столичных» пропустил матч с «Вегас Голден Найтс» (2:6).

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